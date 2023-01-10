МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил снижение по индексу Мосбиржи и ушел в минус по РТС, следует из данных Московской биржи. Акции на Мосбирже падают утром во вторник

Индекс Мосбиржи к 10.37 мск снижался на 0,53% — до 2151,98 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,67%, до 971,19 пункта.

Рубль укрепляется к американской валюте на 22 копейки и торгуется по 69,777 рубля за доллар. На старте торгов рубль показывал более сильный рост, что позволило индексу РТС стартовать в зеленой зоне.

Рынок акций снижается по широкому кругу активов. Сильнее всего дешевеют расписки Ozon (-1,33%), акции "Интер РАО" (-1,28%), расписки VK (-0,98%), акции "Северстали" (-0,96%) и "Норникеля" (-0,92%).

"Российский рынок акций продолжает демонстрировать слабость и среднесрочный боковик. Сегодня поводов для изменения тенденции нет. На мировом рынке ситуация начинает ухудшаться: нефть слабо дешевеет, а доллар укрепляется к корзине валют", — прокомментировал Алексей Антонов из "Алор Брокер".

Аналитики Промсвязьбанка ожидают, что индекс Мосбиржи во вторник вновь не покажет сильной динамики.