МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торгов вторника показывает небольшое снижение, на 0,4% по индексу Мосбиржи, на фоне внешнего негатива, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Российский рынок акций продолжил падение во вторник

Индекс Мосбиржи к 15.48 мск снижается на 0,39% — до 2154,99 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,11%, до 976,75 пункта.

Мартовский фьючерс марки Brent дорожает на 0,4%, до 79,97 доллара за баррель.

"Российский фондовый рынок к середине сессии находился в сдержанном минусе, следуя за фиксацией прибыли за рубежом", — считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций" отмечает, что в начале торгов российский рынок некоторое время активно снижался вслед за нефтью и обновил минимум наступившего года. Однако вскоре нефтяные цены стали быстро восстанавливаться, "что вызвало у нас хороший отскок", уточняет эксперт.

"Тем не менее наши фондовые индикаторы остались в минусе, индекс Мосбиржи вновь выглядит слабее из-за укрепления рубля. Вчера после нашего закрытия рынки акций резко снизились и сегодня остаются под давлением. Неопределенность с экономическими перспективами и дальнейшей монетарной политикой крупнейших центробанков препятствует устойчивому росту рисковых активов", — добавляет Бабин.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Лидерами снижения стали акции "Veon" (-2,54%), ЛСР (-1,02%), Qiwi (-1,72%), НЛМК (-1,49%), "Северстали" (-1,26%), "Новатэка" (-1,24%).

Акции "Лукойла" снижаются на 0,74%. Как отмечает Ксения Лапшина из ФГ "Финам", на котировки повлияли новости о том, что "Лукойл" заключил соглашение о продаже своего нефтеперерабатывающего завода Isab в Италии группе G.O.I. Energy, сделку планируется закрыть до конца марта 2023 года.

"Акции "Роснефти" последний день торгуются с дивидендами 20,39 рубля на акцию, дивдоходность составляет около 5,6%. Акции теряют в цене 0,76%", — добавляет эксперт.

Кроме того, Кожухова из ИК "Велес Капитал" напоминает, что во вторник стало известно о повышении "Сбербанком" (-0,23%) ставок по ипотеке для первичного и вторичного жилья на 50 базисных пунктов: теперь минимальная ставка составляет 10,9%. В то же время ставки по программам с государственной поддержкой остались неизменными.

"Новости оказали сдержанное давление на акции застройщиков, спрос на продукцию которых может сократиться в условиях более дорогого кредитования", — уточняет эксперт.

В числе лидеров роста — акции ДВМП (+3,08%), "Иркута" (+2,24%), "Яндекса" (+0,05%).

Лапшина обращает внимание, что второй день подряд двузначный рост демонстрируют низколиквидные акции "Фармсинтеза" (+15,77%). Компания занимает второе место по обороту после обыкновенных акций "Сбербанка" — дневной объем торгов "Фармсинтеза" пока составляет 1,89 миллиарда рублей, а в понедельник объем составил 1,34 миллиарда рублей. С 10 ноября по 10 декабря среднесуточный объем торгов не превышал 10 миллионов рублей.

"Расписки TCS Group (+1,88%) во вторник повышались без очевидных фундаментальных причин и в целом придерживаются долгосрочного бычьего тренда от середины июня прошлого года, пытаясь развить также краткосрочное восходящее движение. Очевидно, интерес к бумагам поддерживается общими надеждами на увеличение инвестиционной привлекательности банковского сектора и возвращение к выплате дивидендов в этом году", — отмечает Кожухова.

ПРОГНОЗЫ

"Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится на установленном сегодня недельном минимуме — 2145 пунктов. Если ситуация на мировых рынках ухудшится, особенно на нефтяном, мы можем уже сегодня проверить на прочность этот уровень", — прогнозирует Бабин.

Кожухова считает, что сигналы в пользу развития краткосрочного восходящего тренда поступят при закреплении индексов Мосбиржи и РТС выше 2180 пунктов и 995 пунктов соотвественно.

"Рассчитываем, что индекс Мосбиржи закроется сегодня вблизи текущих уровней, если не появится значимых инфоповодов для изменения настроений инвесторов", — заявила Лапшина.