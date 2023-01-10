МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Сделки на Мосбирже по бумагам "Федеральной сетевой компании – Россети" возобновятся 11 января в связи с завершением реорганизации, следует из материалов торговой площадки. Forbes перечислил самых обедневших миллиардеров России

"Председателем правления 10 января 2023 года принято следующее решение: возобновить с 11 января 2023 года торги ценными бумагами, включенными в раздел "Первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с наступлением иных существенных событий, которые могут повлиять на проведение торгов ценными бумагами на бирже (возобновление в НКО АО НРД операций с ценными бумагами организации): акции обыкновенные публичного акционерного общества "Федеральная сетевая компания — Россети", — говорится в сообщении компании.

Сделки на Мосбирже по бумагам "Россетей" и ФСК не проводились с 24 декабря в связи реорганизацией. При этом с 9 по 22 декабря 2022 года допустимыми являлись коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 22 декабря 2022 года (последний торговый день в "стакане Т+2": RUB – 20 декабря 2022 года); 23 декабря 2022 года допустимыми кодами расчетов являлись Т0 и Z0; а с 24 декабря 2022 года допустимых кодов расчетов не было.

В середине июля "Россети" и их дочерняя структура ФСК сообщили о слиянии. Оно произойдет на базе Федеральной сетевой компании, к ней будут присоединены "Россети", "Дальневосточная энергетическая управляющая компания — ЕНЭС", "Томские магистральные сети" и "Кубанские магистральные сети". В сентябре глава "Россетей" Андрей Рюмин сообщил, что слияние планируется завершить в начале 2023 года. В октябре ФСК ЕЭС сменила юридическое название на ПАО "Федеральная сетевая компания — Россети" (сокращенно — "Россети").