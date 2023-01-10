МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Акции "Фармсинтеза" вышли на первое место по объему торгов, растут на 23,86%, до 7,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Число частных инвесторов на Московской бирже в 2022 году выросло

Ценные бумаги компании "Фармсинтез" к 18.41 мск дорожают на 23,86%, до 7,5 рубля. Максимально бумаги за два дня росли на росли на 34,88%, до 7,58 рубля за акцию. Капитализация компании составляет 2,31 миллиарда рублей.

Компания вышла на первое место по объему дневных торгов, который превысил 3 миллиарда рублей. В понедельник объем торгов составил 1,34 миллиарда рублей.