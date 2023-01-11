МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Акции Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головной компании группы Fesco) падали в моменте почти на 6% после сообщений об изъятии акций по суду, позже замедлили снижение и теряют 2,25%, следует из динамики торгов на Московской бирже. Юристы Fesco изучают последствия решения суда об изъятии акций

Хамовнический суд Москвы изъял в доход государства акции Дальневосточного морского пароходства (головной компании группы Fesco) по иску Генпрокуратуры, ответчиками по которому выступали не только основатель группы "Сумма" Зиявудин Магомедов, его брат Магомед и их компании, но и другие акционеры, в том числе купившие бумаги после ареста Магомедовых. Среди них Михаил Рабинович и его партнер Андрей Северилов (владели 26,5% и 23,8% акций Fesco соответственно), ряд компаний-акционеров.

К 10.17 мск акции ДВМП снижаются на 2,25% — до 34,36 рубля, в первые минуты теряли почти 6% и опускались до 33,06 рубля. При этом индекс Мосбиржи снижается на 0,16%.

"Свежее решение суда стало вполне ожидаемым событием. Акции ДВМП заранее отыграли указанный сценарий в среднесрочной перспективе. В ожидании решения по делу они подверглись распродажам в середине декабря (за декабрь акции потеряли в цене 11%)", — прокомментировал РИА Новости Виталий Манжос из ИК "Алго-Капитал".

"Надо понимать, что указанное судебное решение не затрагивает интересы миноритарных акционеров, которые приобрели акции ДВМП (FESH) на бирже. В связи с этим в ближайшие дни мы можем увидеть довольно резкие разнонаправленные движения в акциях ДВМП. Однако указанная новость пока не создает однозначных предпосылок для сильного направленного среднесрочного движения указанных бумаг от уровня вчерашнего закрытия (35,15 рубля)", — добавил он.

Транспортная группа Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного бизнеса. Группе, в частности, принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении группы порядка 9 тысяч фитинговых платформ, парк контейнеров — более 100 тысяч TEU.