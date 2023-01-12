МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к некоторому снижению по индексу Мосбиржи после позитивного старта торгов, но прибавляет по долларовому индексу РТС благодаря укреплению рубля к доллару, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций подскочил на 1,27 процента

Индекс Мосбиржи к 10.07 мск снижается на 0,11%, до 2184,57 пункта, долларовый индекс РТС — растёт на 0,72%, до 1009,81 пункта.

На старте торгов индекс Мосбиржи поднимался на 0,34%.

Рубль к доллару укрепляется на 58 копеек и торгуется по 68,15 рубля за единицу американской валюты.