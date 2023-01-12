МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к некоторому снижению по индексу Мосбиржи после позитивного старта торгов, но прибавляет по долларовому индексу РТС благодаря укреплению рубля к доллару, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.07 мск снижается на 0,11%, до 2184,57 пункта, долларовый индекс РТС — растёт на 0,72%, до 1009,81 пункта.
На старте торгов индекс Мосбиржи поднимался на 0,34%.
Рубль к доллару укрепляется на 58 копеек и торгуется по 68,15 рубля за единицу американской валюты.
https://1prime.ru/Stocks/20230112/839451768.html
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