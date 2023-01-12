МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. По итогам работы Фонда развития территорий (ФРТ) в части защиты прав граждан — участников долевого строительства в 2022 году в девяти регионах России была полностью решена проблема долгостроев, сообщила пресс-служба фонда. Названы десять главных ожидаемых событий рынка недвижимости 2023 года

"К числу регионов, где к концу 2022 года не осталось проблемных объектов, относятся: Ямало-Ненецкий автономный округ, Тверская и Пензенская области, Забайкальский и Камчатский края, республики Коми, Карачаево-Черкесия и Мордовия, а также Еврейская автономная область. За год в этих субъектах решена проблема дольщиков 31 долгостроя: граждане либо получили квартиры, либо их права восстановлены путем назначения компенсаций", — приводятся в сообщении слова гендиректора Фонда развития территорий Ильшата Шагиахметова.

Как отмечается в нем, в целом долгострои отсутствуют в 21 субъекте РФ. Помимо вышеупомянутых регионов, проблемных объектов также нет в Белгородской, Курской, Магаданской, Мурманской, Псковской и Сахалинской областях, республиках Алтай, Марий Эл, Чечня и Кабардино-Балкария, а также в Ненецком и Чукотском автономных округах.

В ФРТ напоминают, что одним из действенных инструментов восстановления прав обманутых дольщиков является выплата компенсаций. Только за прошлый год пострадавшим участникам долевого строительства было выплачено свыше 56 миллиардов рублей. Общий размер перечисленных дольщикам в 2019-2022 годах средств превысил 113 миллиардов рублей.

Кроме того, активно ведется и строительство домов для пострадавших граждан. В частности, как указывается в сообщении, по итогам прошлого года семь регионов полностью исполнили решения наблюдательного совета ФРТ по достройке проблемных объектов. Это Татарстан, Орловская, Кемеровская, Рязанская, Тульская, Свердловская области и Забайкальский край. В России предложили разрешить платить маткапиталом за аренду жилья

"Не менее важно и то, что число потенциально проблемных объектов в соотношении к общему объему жилищного строительства сократилось. Во многом этому способствовал переход на систему финансирования с помощью эскроу-счетов. Введение такого механизма финансирования жилищного строительства позволяет соблюсти баланс интересов всех участников проекта. С одной стороны — застройщики и поддержка строительной отрасли сначала в период пандемии, затем в период западных санкций. С другой — защита интересов участников долевого строительства и решение проблем пострадавших дольщиков", — подчеркивается в сообщении фонда.

Как добавляется в нем, планы по решению проблем обманутых дольщиков в стране до конца 2023 года, несмотря на непростую экономическую ситуацию и кризис, остаются в силе.

Публично-правовая компания "Фонд развития территорий" создана путем объединения Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства и Фонда содействия реформированию ЖКХ. К целям деятельности фонда относятся создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, содействие модернизации ЖКХ, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий, сокращение жилищного фонда, непригодного для проживания.