МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций несколько снижается после столь же умеренного роста на старте торгов минутами ранее, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций символически снизился на 0,05 процента

Индекс Мосбиржи к 10.11 мск снижается на 0,1%, до 2183,71 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,18%, до 1014,11 пункта. На старте торгов индекс Мосбиржи поднимался на 0,12%.

Курс рубля к доллару снижается на 5 копеек и торгуется по 67,81 рубля за единицу американской валюты. Мартовский фьючерс нефти марки Brent дешевеет на 0,25%, до 83,82 доллара за баррель.