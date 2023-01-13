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2023
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Российский рынок акций начал снижаться после подъема в пятницу
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Российский рынок акций несколько снижается после столь же умеренного роста на старте торгов минутами ранее, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.11 мск... ПРАЙМ, 13.01.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций несколько снижается после столь же умеренного роста на старте торгов минутами ранее, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.11 мск снижается на 0,1%, до 2183,71 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,18%, до 1014,11 пункта. На старте торгов индекс Мосбиржи поднимался на 0,12%.
Курс рубля к доллару снижается на 5 копеек и торгуется по 67,81 рубля за единицу американской валюты. Мартовский фьючерс нефти марки Brent дешевеет на 0,25%, до 83,82 доллара за баррель.