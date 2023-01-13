МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем в пятницу уверенно растет по основным индексам на фоне позитива на зарубежных площадках, а также роста акций золотодобытчиков и Сбербанка, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций начал снижаться после подъема в пятницу

Индекс Мосбиржи к 15.00 мск рос на 0,49%, до 2196,61 пункта, долларовый индекс РТС терял 0,02%, до 1015,78 пункта. Ранее в ходе торгов индекс Мосбиржи поднимался выше 2200 пунктов впервые с 6 декабря.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,73%, до 84,64 доллара за баррель.

"Внешний фон к середине торгов складывается умеренно позитивный. Нефть Brent прибавляет около половины процента. Глобальные рынки торгуются в плюсе", — говорит Софья Кирсанова из УК "Первая".

"Российский рынок сегодня торгуется на положительной территории. В отсутствие значимых внутренних новостей поддержку отечественному рынку оказывает благоприятный внешний фон – вышедшие накануне данные по инфляции в США позволили надеяться на возможность замедления темпов монетарного ужесточения со стороны ФРС", — также говорит Зарина Саидова ФГ "Финам".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Акции "Фармсинтеза" снова растут после однодневного перерыва и максимально поднимались на 27%. За понедельник-среду акции компании показывали максимальный рост в 78,6%.

"В центре внимания — публикация финансовых результатов Сбербанка. Двумя днями ранее акция продемонстрировала рост более чем на 5%", — говорит Кирсанова.

К текущему моменту привилегированные акции Сбербанка поднимаются на 1,14% — до 159,05 рубля, его обыкновенные акции – на 1,44%, до 151,45 рубля.

Также выше рынка растут акции Polymetal (+3,02%) и акции "Полюса" (+1,49%) и низколиквидные бумаги "Лензолота" (префы подскочили на 8,65%, обыкновенные акции – на 3,72%).

Также в лидерах роста бумаги девелоперов "Мостотреста" (+3,14%) и "Эталона" (+2,07%).

В лидерах снижения – акции "Черкизово" (-1,08%), "Норникеля" (-0,79%), банка "Санкт-Петербург" (-0,81%).

ПРОГНОЗЫ

За рубежом в пятницу отчитываются UnitedHealth, JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, BlackRock и Citigroup, напоминают аналитики банка "Синара".

На зарубежных фондовых площадках в пятницу в основном сохранялся оптимизм, но настроения могут быть скорректированы публикацией квартальных результатов в финансовом секторе США, полагает замечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Индексы Мосбиржи и РТС развивали восходящее движение и находились выше 2200 и 1000 пунктов благодаря в том числе возобновлению покупок в Сбербанке, который преодолел 150 рублей. На локальных пиках находились и акции золотодобытчиков на фоне сохранения инвестиционного интереса к драгоценному металлу. Завершение дня с высокой вероятностью также пройдет на оптимистичной ноте", — добавляет она.