МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии среды снижается на 0,3%, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций символически снизился в основную сессию

Индекс Мосбиржи к 10.02 мск опускается на 0,3%, до 2189,59 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,39%, до 1002,39 пункта.