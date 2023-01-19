Мосбиржа: российский рынок акций снижается на 0,3 процента в начале торгов четверга
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https://1prime.ru/Stocks/20230119/839523374.html
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