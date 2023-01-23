МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Финансовые результаты Московской биржи за прошлый год говорят о неплохой устойчивости ее бизнеса в нынешних условиях, в связи с чем набсовет может рекомендовать выплату дивидендов, считают опрошенные РИА Новости аналитики. Мосбиржа с понедельника начнет расчет на три валютные пары

По оценке ряда экспертов, дивиденды могут составить 5,5-8 рублей на акцию. Для сравнения: за 2020 год дивиденды Московской биржи составили 9,45 рубля на акцию, за 2019 год — 7,93 рубля на акцию, за 2018 год — 7,7 рубля на акцию.

"Мосбиржа в состоянии платить дивиденды и могла бы заплатить в 2023 году", — говорит начальник управления инвестиционного консультирования ИК "Велес Капитал" Виктор Шастин.

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Акционеры Московской биржи в соответствии с рекомендацией наблюдательного совета в начале июня 2022 года приняли решение не выплачивать дивиденды за 2021 год. Минфин сохранит подход к дивидендам банков и госкомпаний в 2023 году

Как заявлял также в июне председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов, приостановка выплаты дивидендов Московской биржей — исключительно вынужденная мера, которая не означает отмену дивидендной политики. Позже в ноябре он говорил, что биржа пока не меняла дивидендную политику.

Согласно дивидендной политике, принятой осенью 2019 года, Московская биржа стремится направлять на дивиденды весь свободный денежный поток с учетом необходимых капитальных вложений в поддержание бизнеса и инвестиций в дальнейшее развитие, а также регуляторных требований к бирже и ее дочерним компаниям — Национальному расчетному депозитарию (НРД) и Национальному клиринговому центру (НКЦ). Нижняя граница дивидендных выплат составляет 60% от чистой прибыли по МСФО.

ОЖИДАНИЯ

"На наш взгляд, неплохой идеей для покупок выступают бумаги Мосбиржи. Бизнес компании остается устойчивым. Считаем, что набсовет может согласиться на распределение прибыли 2022 года, но в меньшем объеме, чем в предыдущие годы. По нашим оценкам, выплаты могут составить около 5,5 рубля на акцию", — говорит главный аналитик ПСБ Алексей Головинов.

Старший аналитик инвестиционного банка "Синара" Ольга Найдёнова также думает, что Московская биржа заплатит дивиденды, но несмотря на высокую прибыль 2022 года потенциал ее дивидендных выплат в сравнении с докризисными годами снижен. Криптовалютная биржа Coinbase уходит из Японии

Шастин из ИК "Велес Капитал" также обращает внимание, что Московская биржа сумела удержать свои финансовые результаты за прошлый год на высоком уровне. При этом оценка компании сейчас рекордно низкая, мультипликатор P/BV (это отношение рыночной цены акции к стоимости активов, приходящихся на одну акцию) на уровне 1,2, а рентабельность самого BV около 20% — это дешево для Мосбиржи, но рядом торгуется Сбербанк с такой же рентабельностью и P/BV на уровне 0,5-0,6.

"Нам также нравятся акции Мосбиржи. Опубликованные компанией в прошлом году финансовые показатели говорят о неплохой устойчивости ее бизнеса в нынешних кризисных условиях", — говорит аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов.

Комиссионные доходы заметно снизились в связи с сокращением объемов торгов из-за отсутствия иностранных инвесторов и снижения цен в рублях на торгуемые активы, однако это, по всей видимости, было с избытком компенсировано ростом процентных доходов (Мосбиржа не раскрывает динамику данного показателя, но она вполне могла хорошо заработать, размещая клиентские остатки под повышенные процентные ставки), отмечает он.

Как результат, показатель EBITDA и чистая прибыль Мосбиржи продемонстрировали уверенный подъем в январе-сентябре 2022 года и, скорее всего, окажутся в значительном плюсе по итогам всего прошлого года, надеется эксперт.

"На таком фоне можно ожидать возвращения компании к выплате дивидендов в нынешнем году. По нашим предварительным оценкам, дивиденд за 2022 год может составить порядка 8 рублей на акцию, что соответствует дивдоходности около 8%", — ожидает он.

"Отметим также, что в долгосрочной перспективе Мосбиржа даже может в определенной степени выиграть от санкций в отношении российского финансового сектора, еще больше усилив свои позиции в качестве главной площадки для торговли российскими ценными бумагами", — резюмирует эксперт.