МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы сегодня утром немного выросли. Поддержку котировкам оказывают надежды на то, что инфляция могла уже преодолеть свой пик. Инвесторы смягчили ожидания относительно будущих повышений ставок Федеральной резервной системой США. Европейские биржи поднимаются на торгах понедельника

Объем ликвидности во время азиатской сессии был невелик, так как рынки в Китае, Гонконге, Сингапуре, Малайзии, Южной Корее и Тайване были закрыты в связи с празднованием Нового года по восточному календарю.

По состоянию на 09.47 по Гринвичу мировой фондовый индекс MSCI вырос на 0,3%. Он остается чуть ниже максимумов прошлой недели.

Европейский STOXX 600 и лондонский FTSE 100 выросли с начала дня на 0,2%.

Признаки смягчения инфляции, падения цен на сырьевые товары и ослабления карантинных ограничений в Китае в этом году вселили надежду на то, что глобальный экономический спад может оказаться не таким серьезным, как инвесторы опасались ранее.

На денежных рынках вероятность того, что ФРС в следующем месяце повысит ставки на 25 базисных пунктов, оценивают в 98%. Вероятное пиковое значение ставки также постепенно снижается и теперь составляет от 4,75% до 5,0% против текущего интервала в 4,25%-4,50%.

"На данный момент рынок все еще довольно оживленный", — говорит Питер Чатуэлл, глава отдела глобальных макроэкономических торговых стратегий в Mizuho. По его мнению, рынками движет вера в то, что инфляция в США достигла пика.

"На первый взгляд, похоже, что с инфляцией разобрались, и ее наиболее вероятный дальнейший путь — снижение. Но я по-прежнему с осторожностью отношусь к прогнозам инфляции на вторую половину года", — добавил он.

Индексы Уолл-стрит в конце прошлой недели выросли после скачка акций Netflix и Alphabet.

Инвесторы ждут предварительных данных по PMI в еврозоне и США, они будут опубликованы во вторник. По прогнозам аналитиков, опрошенных Reuters, статистика укажет на менее серьезное сокращение экономической активности, чем в предыдущем месяце. Как ожидается, улучшение будет более заметным в Европе, чем в Соединенных Штатах.

Индекс доллара опустился примерно на 0,3% до 101,59. Евро укрепился на 0,6% до 1,0918 доллара, ранее достигнув девятимесячного максимума 1,0927 доллара благодаря смягчению опасений насчет рецессии в связи с падением цен на природный газ и комментариями члена управляющего совета ЕЦБ Клааса Кнота, высказавшегося в пользу повышения ставок в интервью в воскресенье.

Британский фунт поднялся на 0,1% до 1,2409 доллара. Австралийский доллар, считающийся надежным показателем спроса на рисковые активы, вырос на 0,6% до 0,701 доллара США.

Доллар США укрепился в паре с иеной на 0,2% до 129,815 иены. На прошлой неделе эта валютная пара колебалась после того, как Банк Японии не поддался давлению рынка и не стал менять свою сверхмягкую денежно-кредитную политику.

Цены на гособлигации еврозоны стабилизировались. Доходность ориентирных 10-летних бондов Германии составила 2,19%.

Цены на нефть повышаются. Баррель сорта Brent подорожал на 0,5%, а баррель сорта WTI — на 0,4%.