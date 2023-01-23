МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию понедельника вырос на 0,86% на внешнем позитивном фоне, следует из данных Московской биржи. Акции на Мосбирже усилили падение на торгах четверга

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии вырос на 0,86%, до 2185,31 пункта, долларовый РТС — на 0,69%, до 998,69 пункта.