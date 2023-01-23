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Российский рынок акций вырос в понедельник
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Российский рынок акций в основную сессию понедельника вырос на 0,86% на внешнем позитивном фоне, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной... ПРАЙМ, 23.01.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию понедельника вырос на 0,86% на внешнем позитивном фоне, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии вырос на 0,86%, до 2185,31 пункта, долларовый РТС — на 0,69%, до 998,69 пункта.