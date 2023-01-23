МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основной торговой сессии понедельника вырос на фоне внешнего позитива, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Российский рынок акций растет на внешнем позитиве в понедельник

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии вырос на 0,86%, до 2185,31 пункта, долларовый РТС — на 0,69%, до 998,69 пункта.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения ценовой динамики против закрытия.

ОПЯТЬ ВВЕРХ

Большинство российских акций в понедельник продемонстрировали преимущественно повышательную динамику в условиях позитивного внешнего фона.

"На глобальных рынках в начале недели установился умеренный оптимизм в ожидании публикации во второй половине недели важных макроэкономических данных в Европе и США. Кроме того, на рынке энергоносителей наблюдается рост, что также способствует росту российских индексов", — комментирует Антон Кравченко из УК "Первая".

Стоимость нефти росла к 20.41 мск на 0,6%, до 88,15 доллара за баррель сорта Brent. Западные фондовые индексы повышались на 0,2-1,8%.

В лидерах роста цены в основные торги на Московской бирже оказались бумаги HeadHunter (+5,8%), "М.Видео" (+3,8%), Ozon (+3,3%), "Совкомфлота" (+3,2%), VK (+2,6%).

Упали акции "Норникеля" (-1%) — на фоне предположений о более низких дивидендах, чем ожидалось ранее, поясняет Кравченко из УК "Первая".

Также подешевели бумаги "Мечела" (-0,7%), "Новатэка" (-0,5%), "Акрона" (-0,1%).

ПРОГНОЗЫ

Индекс Мосбиржи прервал снижение прошлой недели и перешел к коррекции, которая впоследствии может перерасти в восходящее движение в рамках краткосрочного тренда в сторону диапазона 2230-2260 пунктов, оценивает Кравченко из УК "Первая".

Во вторник не ожидается существенного изменения общерыночных настроений, полагает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Российский рынок при сопутствующей конъюнктуре может продолжить умеренный рост, при этом крепость рубля перед пиком налоговых выплат и отставание нефтяных фишек от общей динамики могут сдерживать динамику. Наш прогноз по индексу Мосбиржи на 24 января – 2120-2220 пунктов", — добавляет он.