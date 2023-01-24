МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник умеренно растет в начале торгового дня, следует из динамики торгов на Московской бирже. Российский рынок акций повысился на позитивных внешних сигналах

Индекс Мосбиржи к 10.04 мск увеличивается на 0,3%, до 2191,97 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,64%, до 10005,11 пункта.