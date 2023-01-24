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Российский рынок акций открыл торги вторника ростом
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Российский рынок акций во вторник умеренно растет в начале торгового дня, следует из динамики торгов на Московской бирже. Индекс Мосбиржи к 10.04 мск увеличивается на 0,3%, до... ПРАЙМ, 24.01.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник умеренно растет в начале торгового дня, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Индекс Мосбиржи к 10.04 мск увеличивается на 0,3%, до 2191,97 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,64%, до 10005,11 пункта.