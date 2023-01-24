МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Рынок акций в России во вторник несколько усилил рост по сравнению с показателями открытия и приближается к отметке в 2200 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных торгов. Российский рынок акций открыл торги вторника ростом

Индекс Мосбиржи к 10.55 мск растет на 0,44%, до 2194,82 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,76%, до 1006,25 пункта.

В лидерах роста котировок — акции Московской биржи (+1,76%), расписки Polymetal (+1,31%), обыкновенные акции Сбербанка (+0,99%) и акции "Полюса" (+0,83%).

В аутсайдерах — расписки Fixprice (-0,33%) и X5 (-0,13%), акции "Русала" (-0,12%) и "Новатэка" (-0,10%).

В самом начале торгов индекс Мосбиржи рос примерно на 0,3%, РТС — на 0,64%.