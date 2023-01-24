МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Евро сегодня удерживался на девятимесячном максимуме по отношению к доллару, а мировые рынки акций достигли многомесячных максимумов после того, как обнадеживающие данные по деловой активности в Европе и ряд корпоративных отчетов поддержали интерес инвесторов к рисковым инструментам. Европейские рынки акций растут на ожидании смягчения политики ФРС

Деловая активность в еврозоне в январе неожиданно вернулась к росту, что стало очередным признаком того, что региональный экономический спад может быть не таким глубоким, как предполагалось ранее.

Предварительный составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) от S&P Global поднялся в этом месяце до 50,2 пункта с декабрьских 49,3 пункта, впервые с июня превысив отметку в 50 пунктов.

Предварительный составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) в Великобритании в январе снизился до 47,8 пункта с декабрьских 49,0 пункта, что стало самым низким показателем с января 2021 года.

Мировой индекс MSCI вырос на 0,1% и достиг нового семимесячного максимума, а европейский индекс Stoxx 600 остался на прежнем уровне. В США рынки акций вчера выросли, на азиатской сессии на ряде бирж также наблюдался подъем.

Мировой индекс MSCI с начала этого года подрос примерно на 7% благодаря надеждам на то, что центральные банки по всему миру приближаются к завершению своей программы повышения процентных ставок. Оптимизм вызван также экономическими данными.

Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,4%, отстав от более широкого европейского рынка, а ориентированный на внутренний рынок индекс FTSE 250 растерял прирост после выхода данных по индексу PMI и вернулся к флэтовой линии.

Большинство рынков в Азии второй день подряд были закрыты в связи с празднованием Нового года по восточному календарю. В Японии торги продолжаются, индекс Nikkei закрылся на максимальном уровне более чем за месяц, отыграв все потери, понесенные после неожиданного изменения политики Банка Японии в прошлом месяце. Австралийские акции также выросли.

"Сейчас мы все еще в значительной мере сосредоточены на ФРС, учитывая, что на следующей неделе пройдет заседание. Рынок имеет крайне оптимистичные представления о том, что к концу года произойдет два снижения ставок. На мой взгляд, именно это сейчас поддерживает настрой, — считает Фиона Синкотта, аналитик Cityindex. — Сегодня будем ждать индексы менеджеров по снабжению для США".

Комитет по процентным ставкам ФРС 1 февраля начнет двухдневное заседание. В последние месяцы инфляция стала ослабевать, и признаки замедления экономики США могут побудить ФРС, активно повышавшую ставки в прошлом году, задуматься о своих дальнейших шагах.

Что касается отчетности, ожидаются результаты такого тяжеловеса, как Microsoft. Ее отчет выйдет после завершения основных торгов.

Отчеты компаний США и Европы помогут инвесторам понять, имел ли под собой реальные основания оптимизм насчет экономики, который поддерживал акции в последние недели.

Надежды на улучшение перспектив европейской экономики также повлияли на рынки валют. Вместе с предположениями о том, что ФРС замедлит повышение ставок быстрее Европейского центрального банка, эти надежды продолжают поддерживать евро и валюты близлежащих стран.

Единая европейская валюта стабилизировалась на уровне 1,0865 доллара, что чуть ниже вчерашнего максимума за девять месяцев, составляющего 1,0927. Фунт после выхода британских данных перешел к снижению, опустившись на 0,25% до 1,234 доллара. Фунт откатился с достигнутого вчера максимума за семь месяцев.

В итоге индекс доллара находится на отметке 102,04 пункта, вблизи минимума за шесть месяцев.

Гособлигации по всему миру слегка подросли. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 3 базисных пункта до 3,4913%, доходность 10-летних гособлигаций Германии опустилась на 1 базисный пункт до 2,18%.

Нефть в основном удерживает недавний прирост, связанный с оптимизмом относительно снятия ограничений в Китае. Нефть Brent снизилась в цене на 0,1% до 88,1 доллара, слегка откатившись со вчерашнего максимума почти за 8 недель — 89,09 доллара.

Золото, ранее достигшее максимума за 9 месяцев, выросло в цене на 0,2%. На этот драгоценный металл по-прежнему благотворно влияет ослабление доллара.