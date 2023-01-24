МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию вторника снизился по индексу Мосбиржи на 0,57% на умеренно негативном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций перешел к снижению после утреннего роста

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии снизился на 0,57%, до 2172,75 пункта, долларовый РТС — на 0,83%, до 990,41 пункта.