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Российский рынок акций понизился во вторник
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Российский рынок акций в основную сессию вторника снизился по индексу Мосбиржи на 0,57% на умеренно негативном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс... ПРАЙМ, 24.01.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию вторника снизился по индексу Мосбиржи на 0,57% на умеренно негативном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии снизился на 0,57%, до 2172,75 пункта, долларовый РТС — на 0,83%, до 990,41 пункта.