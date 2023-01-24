МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основной торговой сессии вторника опустился на фоне преобладавшего внешнего негатива и особенно — подешевевшей нефти, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Российский рынок акций перешел к снижению после утреннего роста

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии снизился на 0,57%, до 2172,75 пункта, долларовый РТС — на 0,83%, до 990,41 пункта.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения ценовой динамики против закрытия.

НЕМНОГО ВНИЗ

Большинство российских акций во вторник продемонстрировали преимущественно снижение после попыток роста в понедельник. Внешний негатив добавил давления на российский рынок.

"Умеренная фиксация прибыли на внешних площадках носила в целом закономерный характер после повышательного импульса накануне. Ухудшившийся в течение сессии общий рыночный сентимент оказал давление и на нефтяные котировки. Кроме того, перспективы восстановления спроса в Китае, по всей видимости, уже в основном заложены в котировки", — комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти падала к 21.00 мск на 1,7% до 86,7 доллара за баррель сорта Brent. Западные фондовые индексы в основном теряли – в пределах 0,4%.

В лидерах падения цены в основные торги на Московской бирже оказались бумаги ТМК (-2,2%), "Северстали" (-1,8%), "Норникеля" (-1,4%), "Аэрофлота" (-1,4%), "Алросы" (-1,3%).

Выросли акции "Полюса" (+2,5%), занявшие к тому же второе место по объему торгов на Мосбирже (3,2 миллиарда рублей), потеснив "Газпром" (2,3 миллиарда рублей). Также подорожали акции Polymetal (+1,4%), "Самолета" (+1,4%), "Мосбиржи" (+0,8%).

Акции "Позитива" (+2,1%), лидера российского рынка кибербезопасности, обновляли в ходе вторника исторический максимум на отметке 1406,8 рубля.

"С момента выхода на биржу в декабре 2021 года стоимость бумаг удвоилась. В России компании увеличивают расходы на кибербезопасность на фоне роста хакерских атак, данный факт в дополнении с уходом западных игроков позволит Positive Technologies сохранить высокие темпы роста и хорошую маржинальность", — комментирует Сергей Суверов из УК "Арикапитал".

ПРОГНОЗЫ

В середине недели умеренно позитивная динамика на рынках может возобновиться, рассчитывает Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Взгляд на российский рынок – сдержанно позитивный, прохождение через пик налогового периода января может способствовать укреплению рубля, что обычно охлаждает интерес к акциям экспортеров. Наш прогноз по индексу Мосбиржи на 25 января – 2120-2220 пунктов", — добавляет он.

Индексы Мосбиржи и РТС отступили от сопротивлений 2180 и 1000 пунктов, но в целом показывали сдержанную динамику, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"В среду в центре внимания на российском рынке акций могут остаться золотодобытчики и, в частности", Полиметалл", который проведет день инвестора и опубликует операционные результаты за конец 2022 года", — добавляет она.