МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Биржевые аналитики ожидают возвращения банков РФ к прибыльности в 2023 году, однако ставки делают в основном на бумаги Сбербанка в ожидании, что финансовая организация выплатит дивиденды не только за прошлый год в размере 6,6 рубля, но и направит на них часть прибыли 2021 года, следует из комментариев экспертов для РИА Новости. Эксперты оценили годовую отчетность Сбербанка и возможные дивиденды

"Интерес к российскому банковскому сектору обусловлен его экспозицией на внутренний рынок, в отличие от нефтегазового сектора, который завязан на экспортную выручку", — говорит аналитик УК "Альфа-Капитал" Юлия Мельникова.

По ее мнению, в течение года банки продолжат снижать отчисления в резервы, что положительно скажется на финансовом результате, хотя не стоит полностью исключать риски ухудшения макроэкономической ситуации, при которых в том числе может пострадать качество кредитных портфелей. В этом случае лучше других будут смотреться банки с низкой долей плохих кредитов, добавляет она.

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов считает, что в этом году наилучший результат покажут именно внутренние сегменты. В целом, компании финансового сектора успешно прошли через шоки, вызванные введением санкций, например, Сбербанк по итогам 2022 года смог получить прибыль, указывает он.

СТАВКА НА СБЕРБАНК

Главный аналитик "Открытие Инвестиции" Алексей Корнилов напоминает, что в 2021 году среднемесячная чистая прибыль Сбербанка составила рекордные 103,8 миллиарда рублей. Результаты последних трех месяцев показывают, что банк движется с опережением 2021 года в среднем на 19,7%. Это очень хороший показатель роста, который свидетельствует о высоком спросе на банковские продукты и эффективности исполнения со стороны менеджмента, комментирует он. Инвестстратег научил, как без потерь пережить любой кризис

"Благодаря сокращению операционных расходов на 12% в декабре и 5% в 2022 году, банк смог заметно усилить рост чистой прибыли на фоне роста совокупного кредитного портфеля на 12,6% до 31 триллиона рублей. Рост кредитного портфеля и чистой прибыли должны послужить хорошей базой для возобновления дивидендных выплат", — надеется эксперт.

По словам начальника управления инвестиционного консультирования ИК "Велес Капитал" Виктора Шастина, при том что размер прибыли в последних трех ежемесячных отчетах по РСБУ даже больше, чем в тучный 2021 год, мы видим, как сильно снизились акции, здесь явно присутствует перепроданность.

"Сбербанк явно вышел на высокие показатели рентабельности и должен показать двузначный ROE (отношение чистой прибыли к собственному капиталу – ред.) по итогам года, а торгуется всего по 0,5 P/BV (отношение капитализации компании к ее балансовой стоимости – ред.)", — отмечает старший аналитик инвестиционного банка "Синара" Ольга Найдёнова.

ДИВИДЕНДЫ

Глава Сбербанка Герман Греф в ноябре говорил, что в 2023 году банк войдёт в "нормализованное" состояние, что касается и дивидендов. Минфин сохранит подход к дивидендам банков и госкомпаний в 2023 году

Акционеры Сбербанка в июне 2022 года на годовом собрании поддержали рекомендацию набсовета не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. Таким образом Сбербанк не выплатил дивиденды впервые с 2000 года.

Тем не менее, аналитики надеются, что банк направит часть прибыли 2021 года на дивиденды в этом году.

Так, Додонов из "Финама" не исключает выплат из прибыли за 2021 год и даже промежуточных дивидендов за 2023 год.

Головинов из Промсвязьбанка ждет выплаты по результатам 2022 года в размере 6,6 рубля на акцию и не исключает, что Сбербанк поделится прибылью за 2021 год, хотя и думает, что это крайне маловероятно.

"Я бы ждала дивидендов от Сбербанка – причем явно в большем объеме, чем предписано дивидендной политикой (50% прибыли МСФО), возможна даже дополнительная выплата из прибыли 2021 года, которая не распределялась", — говорит Найдёнова.

ДРУГИЕ БАНКИ



Что касается ценных бумаг других банков, то фаворит номер два у экспертов рынка — депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк". Эксперты определили процент одобрения кредитов российскими банками

Головинов считает расписки TCS неплохой идеей для покупки.

"Тинькофф" активно наращивает клиентскую базу и, полагаю, сможет ее монетизировать в обозримой перспективе", — отмечает Найдёнова.

Додонов с умеренным оптимизмом оценивает перспективы расписок TCS Group. Эксперт напоминает, что TCS Group приостановила выплату дивидендов в 2021 году с тем, чтобы свободные средства направлять на развитие и экспансию на новые рынки.

"Возобновления дивидендных выплат в этом году я не ожидаю, что, впрочем, на мой взгляд, не является большой проблемой для расписок TCS Group, поскольку они и ранее не считались дивидендной бумагой (инвесторы ценили их прежде всего за быстрые темпы роста и высокую эффективность бизнеса банка)", — говорит Додонов.

"Между тем надо учесть, что данные бумаги традиционно подвержены высокой волатильности, кроме того, сохраняются определенные риски, связанные со статусом депозитарных расписок. Поэтому они скорее подойдут инвесторам с достаточно высокой склонностью к риску", — предупреждает аналитик.

Найденова также отмечает акции банка "Санкт-Петербург", который способен выплачивать дивиденды. Она ожидает, что их размер будет сопоставим с тем, что было выплачено за 2022 год.

Что касается ВТБ, то эксперты отмечают, что у банка ситуация несколько сложнее, чем у других, но не критическая, при этом дивидендов в этом году, по всей видимости, ждать не стоит.

"Я была бы очень осторожна с акциями ВТБ, который приостановил выплаты по ряду бессрочных субординированных облигаций и которому предстоит допэмиссия акций", — в то же время добавляет Найденова.