МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в начале торгов на умеренно негативном внешнем фоне, акции Polymetal при этом дорожают против рынка на корпоративных новостях, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментария аналитика. Российский рынок акций снизился во вторник вслед за нефтью

Индекс Мосбиржи к 10.05 мск снижается на 0,29%, до 2166,75 пункта, долларовый индекс РТС растет на 0,1%, до 991,41 пункта.

"Внешний фон утром среды можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть стабильны после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно негативны", — комментирует Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Акции Polymetal дорожают при этом на 0,92% — после публикации операционных данных за прошедший год.