МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций днем в среду стабилен на фоне преобладающего внешнего негатива в условиях низкой рыночной активности из-за выходных в Китае, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Российский рынок акций снизился во вторник вслед за нефтью

Индекс Мосбиржи к 15.38 повышается на 0,02%, до 2173,1 пункта, долларовый РТС — на 0,2%, до 992,38 пункта.

Котировки большинства акций в среду мало меняются в условиях низкой рыночной активности и продолжающихся новогодних каникул в Китае. "Похоже, рынки не готовы к сильным ценовым движения до тех пор, пока Китай празднует свой Новый год", — комментирует Алексей Калачев, аналитик ФГ "Финам".

При этом внешний фон преимущественно негативен и не способствует активным покупкам акций. Западноевропейские фондовые индексы и фьючерсы на биржевые индексы США в основном снижаются. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышается на 0,2% до 102,1 пункта, сигнализируя об ослаблении спроса на риск.

Стоимость нефти к 15.40 мск теряет 0,1% — 86 долларов за баррель сорта Brent. При этом позже в среду инвесторы будут оценивать официальную статистику недельных коммерческих запасов нефти в США. Аналитики прогнозируют рост показателя за прошлую неделю примерно на 1 миллион баррелей.

POLYMETAL ПЫТАЕТСЯ ТЯНУТЬ ВВЕРХ

Индексы Мосбиржи и РТС пока удерживаются выше ближайших поддержек 2160 и 975 пунктов, а в фаворитах остаются акции золотодобывающего сектора, констатирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

Так, акции Polymetal дорожают на 3,8% после публикации производственных показателей за квартал. При этом возможная перерегистрация бизнеса компании в Казахстан может решить в перспективе проблему выплат дивидендов. В Казахстане работает "дружественный" РФ депозитарий КЦД, который проводит операции с российскими брокерами, комментируют аналитики компании "Солид брокер". Также заметно дорожают бумаги "Селигдара" — на 2%.

Дорожает "Самолет" (+1,4%), ПИК (+1%), "Норникель" (+0,7%).

В лидерах же падения цены на Московской бирже — бумаги ТМК (-2,4%), ИСКЧ (-1,5%), НМТП (-1,2%), "М.Видео" (-1,2%). А акции "Аэрофлота" (-0,4%) попали под давление сообщений от Минтранса о том, что рекордная в прошлом году господдержка перевозчиков сократится.

Прогноз для Индекса Мосбиржи на закрытие торгов в среду: зона 2145–2185 пунктов, оценивает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. "Ориентир для РТС: коридор 970–1000 пунктов", — добавляет он.

"В то же время фундаментальные факторы на данный момент предупреждают о высоких рисках умеренно негативного завершения сессии российским рынком акций", — заключает Кожухова.