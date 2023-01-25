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Российский рынок акций понизился в среду
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Российский рынок акций в основную сессию среды понизился по индексу Мосбиржи на 0,12%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой... ПРАЙМ, 25.01.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию среды понизился по индексу Мосбиржи на 0,12%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии понизился на 0,12%, до 2170,15 пункта, долларовый РТС — на 0,34%, до 987,02 пункта.