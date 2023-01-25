МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию среды понизился по индексу Мосбиржи на 0,12%, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций остается стабильным при низкой торговой активности

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии понизился на 0,12%, до 2170,15 пункта, долларовый РТС — на 0,34%, до 987,02 пункта.