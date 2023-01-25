МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ, Иван Таскин. Российский рынок акций по итогам основной торговой сессии среды снизился на 0,12%, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций остается стабильным при низкой торговой активности

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии снизился на 0,12%, до 2170,15 пункта, долларовый РТС — на 0,34%, до 987,02 пункта.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения ценовой динамики против закрытия.

НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ

Большинство акций российского рынка к закрытию торгов не показали значительных изменений.

"Российские рынки по итогу среды снизились… Индекс Мосбиржи остается в рамках краткосрочного восходящего тренда. Уровнем слома тенденции является отметка 2145 пунктов. В целом, российский рынок остается стабильным", — говорит портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.

Стоимость нефти падала к 21.22 мск на 0,28% до 85,88 доллара за баррель сорта Brent. Западные фондовые индексы в основном теряли – в пределах 1%.

В лидерах падения цены в основные торги на Московской бирже оказались акции НМТП (-1,62%), расписки "Русагро" (-1,08%), акции "М.видео"(-0,96%) и "Ростелекома" (-0,88%) и расписки "TCS Group" (-0,85%).

Выросли акции "Мечела" (+2,45%), "Селигдара" (+1,73%) и "Черкизово" (+1,58%), расписки Ozon (+1,43%) и Fixprice (+1,38%).

"Интерес к бумагам "Мечела" можно объяснить надеждами на увеличение спроса на уголь в Азии, который остается основным источником генерации электроэнергии для Китая и Индии", — считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Акции Polymetal выросли на 4,56%, до 444,8 рубля на фоне новостей о смене юрисдикции компании на дружественную и публикации производственных результатов за 2022 год.

"Акции Polymetal в среду после публикации операционных результатов и проведения Дня инвестора и аналитика подскочили до 449,30 рубля, нового пика с конца июня 2022 года… Polymetal в 2023 году ставит приоритетом смену юрисдикции на дружественную и рассматривает Казахстан, ОАЭ и Гонконг, но конкретики по данному вопросу пока нет. Возвращение к выплате дивидендов при оптимистичном сценарии допускается после перерегистрации компании уже в конце 2023 года", — отмечает Кожухова.

ПРОГНОЗЫ

Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург" считает, что индекс Мосбиржи в четверг не будет показывать ярко выраженного роста и вряд ли существенно превысит отметку в 2200 пунктов.

Александр Бахтин из БКС "Мир Инвестиций" тоже считает, что рынок может сохранить движение в боковом формате, прогноз по индексу Мосбиржи — 2120-2200 пунктов.

"Зарубежные фондовые площадки в среду развивали нисходящее движение, обеспеченное неуверенностью в отношении судьбы мировой экономики. На биржах США и нефтяных площадках "быки" по-прежнему уступают место "медведям", чему способствуют также разочарования в квартальных результатах и прогнозах… В четверг на мировые площадки после длительных праздников возвращаются инвесторы из Гонконга", — заключает Кожухова.