МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Акции американского производителя электромобилей Tesla дорожают в начале торгов на 10% после выхода финансовой отчетности компании, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций днем замедлил рост

По состоянию на 17.49 мск акции Tesla дорожают на 9,51%, до 158,65 доллара за единицу. Сразу после открытия торгов акции компании дорожали на 10%.

По данным опубликованной в четверг отчетности, американский производитель электромобилей в 2022 году нарастил чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, почти в 2,3 раза в сравнении с предыдущим годом. Компания ожидает, что в текущем году выпустит 1,8 миллиона машин. В 2022 году Tesla произвела 1,37 миллиона машин.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.