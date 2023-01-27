МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Акции американской компании Intel, одного из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов, падают в цене после закрытия основных торгов почти на 10% после публикации финансового отчета компании, следует из данных торгов. Глава Intel рассказал о стране размещения новой фабрики чипов

По итогам торгов четверга акции Intel выросли в стоимости на 1,31%, до 30,09 доллара за ценную бумагу. После закрытия основных торгов акции дешевеют на 9,74%, до 27,16 доллара.

Чистая прибыль американской компании Intel, одного из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов, по итогам года упала в два с половиной раза, до 8,017 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза компании. Разводненная прибыль на акцию составила 1,94 доллара после 4,86 доллара в 2021 году. Выручка сократилась на 20%, до 63,054 миллиарда долларов.

В четвертом квартале минувшего года корпорация зафиксировала чистый убыток в размере 661 миллиона долларов после прибыли в 4,6 миллиарда за аналогичный период 2021 года. Разводненный убыток на акцию составил 0,16 доллара после прибыли в 1,13 доллара годом ранее. Выручка Intel за отчетный период в годовом выражении снизилась на 31,6%, до 14,042 миллиарда долларов.

Компания прогнозирует убыток на акцию по итогам текущего квартала на уровне примерно в 0,8 доллара, а выручку — в 10,5-11,5 миллиарда долларов. Глава компании Пэт Гельзингер (Pat Gelsinger) отметила, что квартальная выручка соответствует нижней границе прогнозируемого ранее диапазона в связи с "макроэкономическими препятствиями" и "беспрецедентной волатильностью", которая будет сохраняться в ближайшее время.

Американская корпорация Intel Corp. была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры.