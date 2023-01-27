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2023
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Российский рынок акций открыл торги пятницы ростом
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Российский рынок акций в начале торгов пятницы слабо растет на смешанном внешнем фоне, следует из данных Мосбиржи. Индекс Мосбиржи к 10.03 мск растет на 0,13% — до 2169,7 пункта,... ПРАЙМ, 27.01.2023
акции, рынки, новости, мосбиржа, акции, торги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов пятницы слабо растет на смешанном внешнем фоне, следует из данных Мосбиржи.
Индекс Мосбиржи к 10.03 мск растет на 0,13% — до 2169,7 пункта, долларовый индекс РТС поднимается на символические 0,01% — до 985,95 пункта.
Мартовский фьючерс марки Brent поднимается на 0,26% — до 87,7 доллара за баррель.
Фьючерсы на американские индексы снижаются до 0,7%, фьючерсы на золото — на 0,3%.