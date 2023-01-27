МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Программа глобальных депозитарных расписок (GDR) группы "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) исключена из листинга на Лондонской фондовой бирже (LSE), говорится в сообщении компании. Французский эксперт оценил решение ЕС по доходам с российских активов

"Наименование и место нахождения иностранного организатора торговли, исключившего депозитарные ценные бумаги из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, или иностранной биржи, из котировального списка которой исключены депозитарные ценные бумаги: London Stock Exchange plc, Великобритания", — сказано в сообщении.

Депозитарий Deutsche Bank Trust Company Americas сообщил в декабре, что программа депозитарных расписок НЛМК будет завершена с 18 января 2023 года. Инвесторов проинформировали о возможности конвертировать ценные бумаги в обыкновенные акции НЛМК в течение шести месяцев после прекращения действия программы. НЛМК направила в адрес финансового регулятора Великобритании (FCA) и LSE уведомление о прекращении листинга.

В середине апреля вступил в силу закон, по умолчанию запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов: торгующиеся за рубежом компании и банки должны пройти процедуру делистинга и конвертировать расписки в акции. Эмитенты могли запросить у кабмина разрешение продолжить обращение своих иностранных депозитарных расписок, и ряду из них это было разрешено. В частности, в мае разрешение правкомиссии на продолжение обращения своих депозитарных расписок за рубежом получил НЛМК.

Обыкновенные акции НЛМК, free-float которых составляет 20,7%, торгуются на Московской бирже. Акционерный капитал компании разделен на 5 993 227 240 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 российский рубль.

Группа НЛМК — вертикально интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы расположены в России, Европе и США. Основному бенефициару НЛМК Владимиру Лисину через офшорную структуру Fletcher Group принадлежит около 79,3% его акций.