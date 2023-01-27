МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Акции американского производителя электромобилей Tesla продолжают дорожать на 10% второй день подряд после выхода финансовой отчетности компании, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.34 мск акции Tesla дорожают на 10,39%, до 177,55 доллара за ценную бумагу. За два дня акции подорожали более чем на 20%.

По данным опубликованной в четверг отчетности, американский производитель электромобилей в 2022 году нарастил чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, почти в 2,3 раза в сравнении с предыдущим годом. Компания ожидает, что в текущем году выпустит 1,8 миллиона машин. В 2022 году Tesla произвела 1,37 миллиона машин.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.