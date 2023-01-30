МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов понедельника слабо растет на смешанном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи. Названы тренды 2023 года, которые могут обогатить или разорить

Индекс Мосбиржи к 10.08 мск увеличивается на 0,17%, до 2193,01 пункта, а долларовый индекс РТС поднимается на 0,03% — до 992,65 пункта.

В лидерах роста котировок — обыкновенные (+6,76%) и привилегированные (+3,46%) акции "Ростелекома", после сообщений СМИ о возможном ведении компанией переговоров о приобретении "Мегафона".

При этом акции ТМК дешевеют на 7,7%, до 85,1 рубля, на дивидендной отсечке.

Мартовский фьючерс марки Brent снижается на 0,8% — до 85,7 доллара за баррель, фьючерсы на американские индексы дешевеют, на золото — слабо дорожают, на 0,03%.