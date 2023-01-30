2023-01-30T10:02:00+03:00
2023-01-30T10:15:55+03:00
2023-01-30T10:02:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Stocks/20230130/839621819.html
Акции Мосбиржи растут в первый день недели
Акции
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций в начале торгов понедельника слабо растет на смешанном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.08 мск увеличивается на 0,17%,... ПРАЙМ, 30.01.2023
акции, рынки, новости, акции, торги, мосбиржа
https://1prime.ru/images/83235/27/832352732.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83235/27/832352732.jpg
https://1prime.ru/images/83235/27/832352731.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83235/27/832352731.jpg
https://1prime.ru/images/83235/27/832352719.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83235/27/832352719.jpg
https://1prime.ru/exclusive/20230130/839614154.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов понедельника слабо растет на смешанном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.08 мск увеличивается на 0,17%, до 2193,01 пункта, а долларовый индекс РТС поднимается на 0,03% — до 992,65 пункта.
В лидерах роста котировок — обыкновенные (+6,76%) и привилегированные (+3,46%) акции "Ростелекома", после сообщений СМИ о возможном ведении компанией переговоров о приобретении "Мегафона".
При этом акции ТМК дешевеют на 7,7%, до 85,1 рубля, на дивидендной отсечке.
Мартовский фьючерс марки Brent снижается на 0,8% — до 85,7 доллара за баррель, фьючерсы на американские индексы дешевеют, на золото — слабо дорожают, на 0,03%.