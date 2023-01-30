МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ, Иван Таскин. Российский рынок акций во второй половине дня в понедельник продолжил утренний рост на фоне позитивных корпоративных новостей, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Акции Мосбиржи растут в первый день недели

Индекс Мосбиржи к 16.15 мск повышается на 0,26%, до 2195 пункта, долларовый РТС снижается на 0,7%, до 985,49 пункта. Разнонаправленная динамика индексов объясняется ростом курса доллара на 1,02%, до 70,18 рубля. Утром индекс Мосбиржи рос в пределах 0,2%.

"Несмотря на негативный внешний фон в понедельник российский рынок открылся вверх, приблизившись к недельному максимуму. Однако после неудачных попыток продолжить восходящее движение умерено просел в рамках коррекции. В середине торгов индекс Мосбиржи вернулся к достигнутым вершинам… Дополнительную поддержку фондовому индикатору оказывает резкое ослабление рубля, который обновил трехнедельный минимум", — говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость апрельского фьючерса на нефть сорта Brent к 16.15 мск снижается на 0,36%, до 86,09 доллара за баррель.

РОСТЕЛЕКОМ В ЛИДЕРАХ РОСТА

Российский фондовый рынок к середине сессии не показывал значительных изменений, продолжая получать поддержку главным образом от корпоративных историй, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

В лидерах роста — обыкновенные (+3,88%) и привилегированные (+2,09%) акции "Ростелекома" растущие на сообщениях СМИ о возможном ведении компанией переговоров о приобретении "Мегафона".

"Обыкновенные акции "Ростелекома" в начале дня подскочили до максимума с сентября прошлого года на фоне сообщений СМИ о возможной покупке компанией "Мегафона" у основного владельца USM. При этом не исключено, что в переговорах также будет участвовать МТС. Объединение Tele2, уже принадлежащего "Ростелекому", и "Мегафона" потенциально позволит создать серьезного конкурента для МТС, претендующего на лидерство в отрасли", — отмечает Кожухова.

Котировки расписок "Русагро" в свою очередь повысились на 2,29% на фоне финансового отчета компании за 2022 год, зафиксировавшего рост выручки на 6% в сравнении с показателем прошлого года.

Также дорожают бумаги "Полюса" (+4,41%), Qiwi (+3,38%) Ozon (+2,39%), "Сегежи" (+2,26%) и "Северстали" (+2,19%).

В лидерах падения — бумаги ТМК (-7,59%), снижающиеся после дивидендной отсечки, привилегированные (-1,63 %) и обычные (-1,01%) акции "Мечела", акции "Распадской" (-1,06%) и обыкновенные акции "Сургутнефтегаза"(-1,01%).

ПРОГНОЗЫ

"Индекс Мосбиржи немного не дошел до психологически важного уровня 2200 пунктов. Тем не менее, мы проявляем солидную устойчивость к внешнему негативу и настрой на продолжение роста. Поэтому улучшение ситуации на мировых рынках способно привести к пробою данного сопротивления и ускорению подъема с целью в районе двухмесячной вершины 2226 пунктов", — считает Бабин.

Игорь Додонов, аналитик ФГ "Финам", отмечает, что российский рынок акций сегодня может завершить торги в умеренном плюсе. В то же время в предстоящие дни следует ожидать усиления волатильности на международных рынках капитала, и в связи с этим, а также с учетом санкционных рисков, нынешний подъем российских бумаг выглядит неустойчивым, добавляет эксперт.

"На зарубежных фондовых площадках в понедельник преобладали коррекционные продажи после выхода худших, нежели ожидалось, данных по экономике Германии за конец прошлого года… Индексы Мосбиржи и РТС вновь не показывали значительных изменений и могут продолжить отступление от пиков дня в случае заметных продаж в США", — заключает Кожухова.