МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основной торговой сессии понедельника повысился на фоне ощутимого ослабления рубля, следует из данных торгов. Российский рынок акций растет на фоне позитивных корпоративных новостей

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию повысился на 0,69%, до 2204,41 пункта, долларовый РТС снизился на 0,5%, до 987,39 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 90 копеек — до 70,36 рубля.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения ценовой динамики против закрытия.

УМЕРЕННЫЙ РОСТ

Большинство российских акций в понедельник повысились, несмотря на противоречивый внешний фон.

"Внешний фон был противоречивым. В зоне положительных значений завершились первые после продолжительной праздничной паузы торги на биржах материкового Китая. А вот на западных площадках инвесторы были больше склонны к продажам. Цены на нефть также корректировались вниз, что сдерживало повышательную динамику бумаг российских нефтяников", — комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Западные фондовые индексы в основном снижались — на 0,2-0,8%. Стоимость нефти к 20.48 мск теряла 1,5% до 85,1 доллара за баррель сорта Brent.

Рынки пребывают в ожидании итогов очередного двухдневного заседания Федеральной резервной системы США, публикация которых запланирована на вечер среды. По данным CME Group, 98% аналитиков полагают, что ФРС повысит учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5-4,75% годовых. Жесткая денежно-кредитная политика ФРС может оказать давление на нефтяные котировки.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышался на 0,2% до 102,1 пункта, сигнализируя об ослаблении спроса на риск.

В лидерах роста цены в основные торги на Московской бирже стали бумаги "Ростелекома" (+4,8%) – на рассуждениях о возможных приобретениях компанией "Мегафона" или "Вымпелкома" (бренд "Билайн").

Также выросли бумаги ИСКЧ (+14,8%), Ozon (+2,9%), ММК (+2,8%). Упали акции ТМК (-8,2%), "Распадской" (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,9%), ДВМП (-0,7%).

ПРОГНОЗЫ

Во вторник сильные ценовые движения возможны в акциях "Сургутнефтегазе" на фоне проведения совета директоров, а также потенциального развития снижения рубля против доллара, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

При сопутствующей внешней конъюнктуре российский рынок акций завтра может развить успех, рассчитывает Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Наш прогноз по индексу Мосбиржи на 31 января – 2150-2250 пунктов", — добавляет он.

Уровень 2150 пунктов по индексу Мосбиржи остается сильным уровнем поддержки, полагает Ксения Лапшина из ФГ "Финам". "Но вот уверенный рост пока индексу не дается", — добавляет она.