Акции на Мосбирже опускаются в начале торгов вторника
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ НА СТАРТЕ ТОРГОВ СНИЖАЕТСЯ НА 0,04% — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
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МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ НА СТАРТЕ ТОРГОВ СНИЖАЕТСЯ НА 0,04% — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
Новость дополняется
https://1prime.ru/Stocks/20230131/839634638.html
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