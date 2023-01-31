МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет на 0,5% после выхода прогнозов Международного валютного фонда (МВФ), сменив символическое снижение начала торгов, следует из данных Московской биржи. Акции на Мосбирже опускаются в начале торгов вторника

Индекс Мосбиржи к 10.59 мск поднимается на 0,5%, до 2215,49 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,53%, до 992,62 пункта.

Международный валютный фонд в своём новом прогнозе ожидает, что по итогам текущего года ВВП России вырастет на 0,3% (в октябрьском прогнозе прогнозировался спад на 2,3%). А в 2024 году ожидается рост на 2,1%. В прогнозе фонда также говорится, что в прошлом году в России не случилось ожидавшегося экономического спада на 3,4%: теперь снижение оценивается фондом в 2,2%.

В лидерах роста стоимости – низколиквидные акции ИСКЧ (+9,96%) и расписки ГМС (+2,15%), Globaltrans (+2,82%), Qiwi (+3,23%); также сильнее рынка растут в цене акции НМТП (+1,98%), "Сегежи" (+1,37%), расписки Medical Group Investments (+1,54%), Ozon (+1,24%), акции "Алросы" (+1,1%).

При этом расписки ритейлера "О'Кей" падают в цене на 3,13% после публикации операционных результатов. Также снижаются в цене акции золотодобытчиков — Polymetal (-0,4%) и "Полюса" (-1,25%), а также ТМК (-1,04%).

Накануне, на основной сессии понедельника, индекс Мосбиржи повысился на 0,69%, однако на вечерних торгах котировки бумаг несколько скорректировались вниз, что нашло отражение в слабом снижении индекса на старте торгов сегодня (-0,06%).