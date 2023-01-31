МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Котировки акций "Совкмофлота" подскакивали более чем на 6% на позитивной отчетности по МСФО, затем чуть откатились, следует из данных торгов Мосбиржи. Российский рынок акций растет после прогноза МВФ

К 14.50 мск акции росли на 5,27%, до 45,36 рубля. Максимально бумаги подскакивали на 6,2%, до 45,76 рубля — максимума с мая 2022 года. Индекс Мосбиржи при этом растет на 0,33%, до 2211,61 пункта.

Ранее во вторник "Совкомфлот" отчитался о прибыли за девять месяцев 2022 года по МСФО в размере 321 миллиона долларов, что в 16 раз превышает показатель годом ранее, выручка выросла на 20%, до 1,4 миллиарда долларов.