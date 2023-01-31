МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций во второй половине дня перешел к росту после небольшого утреннего снижения, "разворот" мог обеспечить новый прогноз МВФ по экономике России, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Российский рынок акций растет после прогноза МВФ

Индекс Мосбиржи к 15.52 повышается на 0,36%, до 2212,43 пункта, долларовый РТС — на 0,02%, до 987,58 пункта. Утром индекс Мосбиржи снижался в пределах 0,1%.

"Индекс Мосбиржи продолжает двигаться в рамках краткосрочной восходящей тенденции. Ближайшим значимым уровнем является отметка 2230 пунктов. Оптимизм на российском рынке на фоне распродаж на глобальных может быть связан с новым прогнозом МВФ по экономике России. Международный валютный фонд опубликовал доклад, в котором изменил свой прогноз по динамике российской экономики в 2023 году с падения на 2,3% на рост на 0,3%", — говорит София Кирсанова из УК "Первая".

Стоимость апрельского фьючерса на нефть сорта Brent к 15.52 мск снижается на 0,88%, до 83,75 доллара за баррель.

ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПАНИИ В ЛИДЕРАХ РОСТА

"Мировые фондовые индикаторы и нефтяные цены возобновили активное снижение, но у нас это вызвало лишь небольшую просадку. Таким образом, наш рынок продолжает демонстрировать относительную силу, почти не замечая внешних негативных сигналов и усиливая восходящую динамику даже на небольших позитивных. Это отражает повышенный спрос на российские акции со стороны широкого круга инвесторов", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

В лидерах роста оказались акции "Совкомфлота", растущие на 7,59% и максимально подскакивавшие на 9,6% (до 47,44 рубля) на фоне публикации компанией отчета по МСФО за 9 месяцев 2022 года, зафиксировавшего рост чистой прибыли в 16 раз.

Котировки расписок Globaltrans в свою очередь повысились на 3,99% на фоне сообщений СМИ о предложении Минтранса РФ компенсировать 22,3 миллиарда рублей российским железнодорожным операторам за почти 10 тысяч вагонов, изъятых на Украине и в Финляндии.

Также дорожают бумаги "Камаза" (+ 15,53%), ИСКЧ (+6,53%), "Яндекса" (+ 3,89%), "Сегежи" (+ 2,99%) и Московской биржи (+ 2,46%)

В лидерах падения — бумаги "Окей" (- 3,52%), снижающиеся после публикации компанией операционного отчета, "Русагро" (-1,49%), обыкновенные акции "Татнефти" (-1,44%) и привилегированные акции "Мечела" (-1,3%).

ПРОГНОЗЫ

Аналитик ФГ "Финам" Ксения Лапшина считает, что индекс Мосбиржи может завершить сегодняшний день в небольшом символическом плюсе в случае, если новостной фон существенно не изменится.

"Индекс Мосбиржи еще вчера пробил психологически важный уровень 2200 пунктов и сегодня продолжил рост, приближаясь к следующему техническому препятствию в виде двухмесячной вершины 2226 пунктов. Если внешний фон улучшится, мы уже в ближайшие сессии можем попытаться пробить это сопротивление", — заключает Бабин.