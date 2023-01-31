МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию вторника вырос по индексу Мосбиржи на 0,96%, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций растет после прогноза МВФ

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии вырос на 0,96%, до 2225,6 пункта, долларовый РТС — на 1,4%, до 1001,23 пункта.