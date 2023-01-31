МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ, Иван Таскин. Российский рынок акций по итогам основной торговой сессии вторника повысился, а также вырос по итогам месяца, следует из данных Мосбиржи. Российский рынок акций вырос во вторник

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии дня повысился на 0,96%, до 2225,6 пункта, долларовый РТС — на 1,64%, до 1003,62 пункта.

Различия в динамике основных индексов объясняется снижением доллара на 59 копеек, до 69,82 рубля.

За месяц индекс Мосбиржи повысился на 3,32%, РТС — на 3,16%.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения ценовой динамики против закрытия.

"Российский рынок акций во вторник показал третью сессию роста подряд, завершив январь месячным приростом в 3%. Локомотивом подъема сегодня выступал финансовый сектор, дорожали бумаги IT-компаний. Нефтегазовый сектор при этом продолжил топтаться на месте – сказывается эффект санкционных ограничений на экспорт", — говорит инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РОСТА

Большинство российских акций во вторник показали преимущественно повышательную динамику, укрепив рост понедельника.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть сорта Brent росла к 19.50 мск на 0,6%, до 85 долларов за баррель. Западные фондовые индексы преимущественно повышались в пределах 1%. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,15%, до 102,12 пункта.

В лидерах роста цены на Московской бирже оказались акции "Камаза" (+19,22%), ИСКЧ (+5,92%), "Совкомфлота" (+5,59%), "Яндекса" (+5,41%), расписки Globaltrans (+5,24%), акции Московской биржи (+3,91%), обыкновенные (+2,95%) и привилегированные (+2,8%) акции Сбербанка.

Акции "Совкомфлота" ранее в ходе дня подскакивали до пикового с апреля 2022 года значения в 47,44 рубля после публикации компанией финансовых результатов по МСФО за 9 месяцев 2022 года, согласно которым прибыль компании подскочила в 16 раз, до 321 миллиона долларов, выручка выросла на 20%, до 1,4 миллиарда долларов.

Расписки же Globaltrans дорожали на фоне сообщений СМИ о предложении Минтранса РФ компенсировать 22,3 миллиарда рублей российским железнодорожным операторам за почти 10 тысяч вагонов, изъятых на Украине и в Финляндии.

Упали бумаги "Окей" (-3,98%), негативно отреагировавшие на опубликованную компанией операционную отчетность, МКБ (-1,34%), расписки "Русагро" (-1,29%), обыкновенные акции ТМК (-1,21%) и "Татнефти" (-1,2%)

ПРОГНОЗЫ

"По итогам дня индекс Московской биржи прибавил чуть менее одного процента и остался торговаться в накоплении. Ближайшим уровнем сопротивления выступает отметка 2225-2230 пунктов. После ее пробития вероятность продолжения роста высока. Вероятно, в среду отечественный рынок будет пытаться подобраться к линии сопротивления", — говорит аналитик "Алор Брокер" Андрей Эшкинин.

Бахтин считает, что мировые рынки в целом будут подвержены сдержанным настроениям в связи с предстоящим в среду заседанием Федрезерва США. Его прогноз по индексу Мосбиржи на 1 февраля — 2150-2250 пунктов.

"С фундаментальной точки зрения российский фондовый рынок в феврале может остаться под общим давлением геополитики и, в частности, новых санкций, касающихся эмбарго нефтепродуктов и возможного введения потолка цен на них, что создает дополнительную неопределенность в нефтяном секторе. В подобных условиях наиболее интересно по-прежнему смотрятся эмитенты, способные быстро переориентироваться на восток", — заключает Елена Кожухова из "Велес Капитала".