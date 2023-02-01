МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Бумаги Snap Inc. (развивает платформу Snapchat) дешевеют на предторгах на 15% после публикации финансового отчета, свидетельствуют данные торгов. Акции "Камаза" на Мосбирже обошли по обороту торгов бумаги "Лукойла"

Акции Snap снижаются в цене на 14,97%, до 11,56 доллара за акцию. Также дешевеют бумаги Pinterest (из того же сектора) — на 2%.

Snap в своем отчете сообщает, что за четвертый квартал получил чистый убыток в 288,5 миллиона долларов после квартальной прибыли годом ранее, а убыток за весь год вырос почти втрое — до 1,43 миллиарда долларов.

Разводненный убыток на акцию за квартал составил 0,18 доллара после прибыли годом ранее в 0,01 доллара. Скорректированная прибыль на акцию за квартал составила 0,14 доллара. Выручка за квартал выросла незначительно и составила 1,3 миллиарда долларов — в рамках прогноза. Число ежедневных активных пользователей (DAU) выросло на 17% год к году, до 375 миллионов.

Компания отметила влияния макроэкономических сложностей в прошлом году, которые продолжатся и в первом квартале. В текущем квартале Snap ожидает DAU на уровне 382-384 миллиона, а также снижение выручки на 2-10% в годовом выражении.

Компания Snap была основана в 2011 году, ее штаб-квартира находится в калифорнийской Санта-Монике. Компания занимается разработкой мобильного приложения Snapchat. Число сотрудников с полной занятостью по состоянию на конец года составила 5 288 человек.