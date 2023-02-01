МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем несколько усилил рост по сравнению с утренними значениями, при этом повышение котировок наблюдается в широком круге активов, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. Мосбиржа повысила границу ценового коридора акций "Совкомфлота"

Индекс Мосбиржи к 12.28 мск поднимается на 0,62%, до 2239,42 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,3% — до 1004,28 пункта. На старте торгов индекс Мосбиржи рос примерно на 0,4%, а затем поднимался максимально почти на 1%.

"В целом российский рынок можно считать сильно недооцененным. После прохождения линии сопротивления в виде 200 дневной скользящей (технический параметр – ред.) не осталось сдерживающих технических факторов. В долгосрочном плане российский рынок — это покупка активов по бросовым ценам. Растут IT-компании, металлурги, золотодобывающие компании, транспорт и прочее", — прокомментировал оптимистические настроения Андрей Кочетков из компании "Открытие Research".

"Сегодня экономика РФ и будущие результаты компаний во многом привязаны к экономике КНР, которая демонстрирует резкое улучшение показателей после избавления от коронавирусных ограничений. Соответствующим образом реагирует российский рынок", — добавляет аналитик. Аналитики оценили влияние переориентации России на Восток на транспорт

Акции ВТБ при этом дорожают на 1,92% (чуть ранее — на 2,6%), до 1,739 копейки. В понедельник акционеры ВТБ утвердили дополнительную эмиссию обыкновенных акций на 302 миллиарда рублей по закрытой подписке в пользу России в лице Росимущества и Минфина, говорится в материалах банка. "Вероятно, на рынок пришло понимание, что 30,2 триллиона акций – это максимально возможный объем размещения, и в реальности он окажется значительно меньше", — прокомментировала динамику акций ВТБ старший аналитик инвестиционного банка "Синара" Ольга Найденова.

Также в лидерах роста транспортный сектор: акции "Совкомфлота" (+12,3%) продолжают отыгрывать опубликованную накануне финансовую отчетность, заметно дорожают акции НМТП (+3,64%), "Соллерса" (+1,48%), "Камаза" (+8,15%), а вслед за ними — бумаги ГАЗа (префы – на 2,65%, обыкновенные акции – на 7,06%). Кроме того, растут в цене акции "Яндекса" (+2,77%), "Северстали" (+1,92%), а также золотодобытчиков — "Полюса" (+1,77%) и Polymetal (+1,83%).