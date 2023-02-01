МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков сильно дорожающих акций компании "Совкомфлот", следует из сообщений торговой площадки. Тренды 2023 года, которые могут вас обогатить

"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 01.02.2023, 12-29 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 56,77) и диапазона оценки рыночных рисков (до 64,215 рубля, эквивалентно ставке 41,25 %) ценной бумаги FLOT (Совкомфлот)", — говорится в сообщении.

К 12:42 мск акции "Совкомфлота" дорожают на 14,51% — до 52,11 рубля.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок), определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора сдвигаются границы диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх, нижняя граница — вниз. Всего может быть проведено три сдвига в течение торгового дня.