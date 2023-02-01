МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ, Иван Таскин. Российский рынок акций днем продолжил утренний рост, следует из данных торгов на Московской бирже. Российский рынок акций растет в начале торгов

Индекс Мосбиржи к 15.21 мск повышается на 0,46%, до 2236,03 пункта, долларовый РТС — на 0,47%, до 1006,01 пункта. Утром индекс Мосбиржи повышался в пределах 0,4%.

"Российский рынок растет четвертую торговую сессию подряд… Индекс Мосбиржи продолжает двигаться в рамках краткосрочной восходящей тенденции, в район уровня 2255 пунктов… Рост на российском рынке подкреплен позитивным сантиментом на глобальных рынках, попытками роста нефтяных котировок после коррекции, а также благоприятными корпоративными новостями отдельных эмитентов", — говорит аналитик УК "Первая" Иван Капустянский.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть сорта Brent к 15.21 мск растет на 0,41%, до 85,78 доллара за баррель.

СОВКОМФЛОТ В АВАНГАРДЕ РОСТА

"Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, российский рынок продолжил активно повышаться. Индекс Мосбиржи обновил трехмесячную вершину, приблизившись к максимальным с конца сентября уровням… Российский рынок продолжает демонстрировать относительную силу и устойчивость к внешнему негативу", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

В лидерах роста вторую сессию подряд оказались акции "Совкмофлота" (+8,53%), продолжающие отыгрывать отчет компании по МСФО за 9 месяцев 2022 года, согласно которому ее чистая прибыль выросла в 16 раз.

Также дорожают бумаги "Камаза" (+4,97%), "Северстали" (+3,34%), НМТП (+2,24%), ТМК (+2,44%), и Polymetal (+2,42%%).

Акции "Яндекса" растут четвертую сессию подряд, обновив максимум с 25 ноября и достигнув отметки в 2128 рублей. К 15.21 мск акции откатились и растут на 1,43%, до 2076,2 рубля.

Василий Карпунин из "БКС Мир инвестиций" отмечает, что акции "Яндекса" два дня подряд показывали лучший результат в составе индекса Мосбиржи в отсутствие значимых корпоративных новостей. От отчета компании 15 февраля аналитик ожидает уверенного роста выручки. Тем не менее, он считает, что финансовые результаты "Яндекса" для частного инвестора могут быть вторичны, а гораздо важнее то, по какой схеме будет происходить анонсированное ранее разделение компании.

В лидерах снижения — акции ИСКЧ (-4,29%), расписки Qiwi (-2,18%), Globaltrans (-1,57%), акции "Окей" (-1,61%) и МКБ (-1,26%).

ПРОГНОЗЫ

"Индекс Мосбиржи преодолел серьезное сопротивление 2226 пунктов, и сейчас пытается пробить следующее техническое препятствие в виде четырехмесячной вершины 2255 пунктов. Учитывая наш позитивный настрой, эта отметка может быть пройдена уже сегодня", — говорит Бахтин.

При этом он отмечает, что важную роль в дальнейшей динамике всех рынков способны сыграть итоги заседания ФРС, которые появятся в 22.00 мск, а также последующая пресс-конференция главы американского регулятора. "Если инвесторы получат сигналы о скором прекращении процесса ужесточения монетарной политики, это способно вызвать резкий рост рисковых активов, в том числе котировок сырья, что может усилить восходящую динамику российского рынка", — заключает эксперт.

При этом аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев полагает, что ближе к закрытию торгов можно ожидать снижения динамики до более умеренной после начала торгов в США.

"Индекс Мосбиржи продолжает двигаться в рамках краткосрочной восходящей тенденции, в район уровня 2255 пунктов. Преодоление этой отметки может означать продолжение роста в рамках среднесрочного тренда", — резюмирует Капустянский.