МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию среды вырос по индексу Мосбиржи на 0,2%, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций днем продолжил утренний рост

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии вырос на 0,2%, до 2230,15 пункта, долларовый РТС — на 0,12%, до 1002,47 пункта.