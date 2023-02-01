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2023
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Российский рынок акций вырос в среду
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Российский рынок акций в основную сессию среды вырос по индексу Мосбиржи на 0,2%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии... ПРАЙМ, 01.02.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию среды вырос по индексу Мосбиржи на 0,2%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии вырос на 0,2%, до 2230,15 пункта, долларовый РТС — на 0,12%, до 1002,47 пункта.