МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Цена размещения дополнительных обыкновенных акций ВТБ в рамках допэмиссии составит 0,017085 рубля за одну акцию, таким образом кредитная организация привлечет в капитал до 516 миллиардов рублей, следует из материалов банка. ВТБ утвердил допэмиссию акций в пользу России в лице Росимущества и Минфина

"Определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций банка ВТБ (ПАО), в том числе для лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения указанных акций, в размере 0,017085 (ноль целых семнадцать тысяч восемьдесят пять миллионных) рубля за одну дополнительную обыкновенную акцию банка ВТБ (ПАО)", — сказано в сообщении.

Как следует из материалов банка, ВТБ собирается разместить по закрытой подписке в пользу государства более 30,196 триллиона новых обыкновенных акций. Таким образом кредитная организация привлечет в капитал до 515,9 миллиарда рублей.

Дополнительный выпуск акций может быть оплачен денежными средствами, вкладом в имущество в виде акций крымского РНКБ и требованиями по договору о размещении средств Фонда национального благосостояния на субординированный депозит в ВТБ.

Ранее аналитики Альфа-банка указывали, что при приобретении 100% выпуска акций Российской Федерацией, голосующая доля государства в ВТБ, по их расчетам, потенциально увеличится до 88,3% с текущих 60,9%.

В ноябре прошлого года глава банка Андрей Костин заявил, что по итогам 2022 года у ВТБ будут существенные убытки. Аналитики Альфа-банка ожидают, что чистый убыток кредитной организации по итогам 2022 года может превысить 500 миллиардов рублей.