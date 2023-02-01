МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ, Иван Таскин. Российский рынок акций закончил основную торговую сессию среды ростом, замедлившимся во второй половине дня, следует из данных торгов на Московской бирже. Российский рынок акций вырос в среду

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии вырос на 0,2%, до 2230,15 пункта, долларовый РТС — на 0,12%, до 1002,47 пункта. Максимально в ходе торгов индекс Мосбиржи поднимался на 0,67%, до 2247,12 пункта.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения ценовой динамики против закрытия.

УПОР В СОПРОТИВЛЕНИЕ

Российские акции в среду показали разнонаправленную динамику, во второй половине дня рынок замедлил уверенный утренний рост.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть сорта Brent падала к 20.30 мск на 2,71%, до 83,16 долларов за баррель. Западные фондовые индексы преимущественно опускались в пределах 1%. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,33%, до 101,77 пункта.

"Индекс Мосбиржи встретил сопротивление в районе 2250 пунктов после достаточно уверенного роста предыдущих дней. Дальнейший потенциал роста выглядит ограниченным, и на снижении первой поддержкой станет круглое значение 2200 пунктов. Следующий уровень поддержки сформирован у 2160 пунктов", — отмечает аналитик ФГ "Финам" Анна Буйлакова.

В лидерах роста цены на Московской бирже оказались акции "Совкмофлота" (+3,96%), растущие вторую сессию подряд после публикации компанией отчета за 9 месяцев по МСФО, зафиксировавшего рост ее чистой прибыли в 16 раз, бумаги "Северстали" (+3,94%), обыкновенные (+3,03%) и привилегированные (+2,3%) акции "Мечела" и акции ТМК (+2,18%).

Елена Кожухова из "Велес Капитала" отмечает, что бумаги "Северстали" росли в рамках общего усиления интереса к сталелитейному сектору. "Во Всемирной ассоциации стали сообщили о падении производства металла в РФ в 2022 году на 7,2%, до 71,5 миллиона тонн, что, однако, оказалось примерно в два раза лучше наиболее пессимистичных прогнозов", — объясняет она.

Упали бумаги ИСКЧ (-5,67%), "Камаза" (-3,28%), Globaltrans (-2,16%), QIWI (-1,97%) и "Окей" (-1,97%).

ПРОГНОЗЫ

"Умеренно усилившийся в мире спрос на рисковые активы поддерживал рост российского рынка даже на фоне снижавшихся нефтяных цен. Динамика и мирового рынка, и отдельно российского во многом определится итогами заседания ФРС. Если американский регулятор будет придерживаться особо жесткой риторики спрос на риск в мире ослабится, а индекс Мосбиржи может снижаться к 2200 пунктам", — полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

При этом аналитик "Алор Брокер" Андрей Эшкинин считает, что на завтрашних торгах индекс Мосбиржи будет пытаться продолжить рост и пытаться закрепиться выше 2240 пунктов.

"Текущий импульс роста российского рынка ограничен отставанием тяжеловесных нефтегазовых фишек от общей позитивной динамики, к тому же вблизи 2255 пунктов по индексу Мосбиржи расположена сильная зона сопротивления, для преодоления которой могут потребоваться свежие драйверы. До конца недели вероятна волна фиксации прибыли. Наш прогноз по индексу Мосбиржи на 2 февраля – 2155-2255 пунктов", — заключает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.