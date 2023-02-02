МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Акции холдинга Veon подскакивали более чем на 20%, к максимумам с прошлой осени, после сообщений о согласовании продажи "Вымпелкома", следует из данных Московской биржи. СМИ: правкомиссия по инвестициям согласовала продажу "Вымпелкома"

К 10.16 мск бумаги Veon дорожают на 17,4% до 36,7 рубля, а минутами ранее — прибавляли до 38,45 рубля (+23,04%), максимума с 25 ноября.

Правкомиссия по иностранным инвестициям согласовала продажу компании "Вымпелком" (владеет брендом "Билайн") российскому топ-менеджменту, сообщило издание РБК со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями и близкими к участникам сделки.

Нидерландский Veon в начале ноября объявил, что продаст свой бизнес в России — компанию "Вымпелком". Вскоре после этого было объявлено, что компанию выкупит ее топ-менеджмент во главе с гендиректором Александром Торбаховым за 130 миллиардов рублей.