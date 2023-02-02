МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Контроль на фондовых рынках сегодня перешел в руки "быков", после того как Федеральная резервная система США подтвердила мнение о том, что резкий рост процентных ставок в мире близок к завершению. Сегодня состоятся первые в этом году заседания Европейского центрального банка и Банка Англии. Аналитики ожидают повышения ЕЦБ процентной ставки

Заявление председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что процесс "дезинфляции" набирает обороты, привело к росту индексов Уолл-стрит, снижению доллара и росту европейских акций на 0,5% в преддверии заседаний Банка Англии и ЕЦБ.

Ожидается, что оба этих центробанка повысят свои базовые ставки на 50 базисных пунктов, но, как и в случае с ФРС, основное внимание будет сосредоточено на их дальнейших планах.

На фоне обычного затишья, которое предшествует заседаниям, евро вырос всего на 0,1%, а британский фунт выглядел неуверенно. В то же время разрыв между доходностью 10-летних облигаций США и Германии стал самым узким с сентября 2020 года, поскольку стоимость заимствований на рынке облигаций продолжала снижаться.

Дирк Шумахер, руководитель европейского отдела макроэкономических исследований Natixis, сказал, что ФРС и Банк Англии сейчас фактически находятся на этапе "тонкой настройки", в то время как ЕЦБ предстоит пройти больший путь, поскольку он начал повышать ставки позже.

"Вопрос в том, сколько еще предстоит сделать, — сказал Шумахер. — На таком рынке сложно лавировать, и инвесторы ищут какие-то ориентиры".

В Индии продолжается драма вокруг одной из крупнейших местных компаний, Adani. Она была вынуждена отменить давно запланированное предложение акций на сумму 2,5 млрд долларов в связи с обвинениями в скрытых долгах и манипуляциях с акциями. Компания свою вину отрицает.

Акции флагманской компании группы — Adani Enterprises — упали на 10%, общие потери группы после разразившегося скандала уже превысили 100 млрд долларов.

Однако это не ослабило общего оптимизма по поводу того, что замедление роста, остановка и, в конечном счете, снижение процентных ставок в основных мировых экономиках позволят избежать серьезного экономического спада.

Самый широкий индекс мировых акций MSCI, охватывающий 47 стран, вырос на 0,25%. Недавно он достиг максимума почти за шесть месяцев.

Вчерашнее ралли на Уолл-стрит получило дополнительный импульс благодаря плану выкупа акций Meta* на сумму 40 млрд долларов, который поднял акции технологических компаний в других странах. Торги на рынках акций Азиатско-Тихоокеанского региона завершились с ростом на 0,2%.

С октября этот индекс вырос почти на 30% благодаря тому, что Китай отказался от многих ограничений, введенных для борьбы с COVID-19.

ФРС вчера повысила ставку на 25 базисных пунктов — на меньшую величину, чем во время предыдущих раундов повышения. Хотя в заявлении центробанка говорилось, что политики ожидают "дальнейшего повышения", трейдеры ухватились за комментарий Пауэлла о "дезинфляции".

Али Хассан, портфельный менеджер и управляющий директор в Thornburg Investment Management, сказал, что Пауэлл во время пресс-конференции не высказывался о смягчении финансовых условий как о проблеме. "Это дает участникам рынков возможность покупать активы, не чувствуя, будто они борются с ФРС", — говорит Хассан.

В Европе внимание сосредоточено на заседаниях ЕЦБ и Банка Англии и на том, какой путь выберут эти два центральных банка.

Стратеги Saxo Markets отметили, что ЕЦБ в последнее время выступал с более жесткими заявлениями, чем другие центробанки, и скорее всего, повторит это на этой неделе. Прогнозировать действия Банка Англии сложнее всего, учитывая неоднозначные сигналы со стороны рыночных котировок и возможность разделения голосов, добавили эксперты.

В США также в самом разгаре сезон корпоративной отчетности.

Акции Meta*, владельца Facebook*, настроены на резкий рост с учетом новостей о выкупе акций. Фьючерсы на Nasdaq выросли на 1%. Позже должны выйти данные о доходах технологических и интернет-гигантов Apple и Amazon.

На валютном рынке доллар резко упал после выступления Пауэлла, а индекс доллара США, который измеряет курс валюты по отношению к шести другим основным мировым аналогам, упал до свежего девятимесячного минимума 100,80. До этого он находился на уровне 101,50.

Евро незначительно вырос, его курс составляет чуть менее 1,10 доллара. Иена остановилась на отметке 128,97 иены за доллар, а фунт просел до 1,2337 доллара, что на 0,3% ниже утреннего уровня.

В сырьевом секторе цена нефти стабилизировалась, тогда как ранее росла на фоне ослабления доллара, а золото подорожало на 0,2% до 1 953,44 доллара за унцию. Ранее его цена достигла девятимесячного максимума в 1 957 долларов за унцию.

Нефть марки Brent стоит 82,85 доллара за баррель, цена сегодня практически не изменилась. Баррель американской нефти марки West Texas Intermediate (WTI) стоит 76,44 доллара.

*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская