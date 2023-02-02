МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) всего за прошлый год выплатил акционерам 66 миллиардов рублей дивидендов, сообщила компания. Эксперты оценили годовую отчетность Сбербанка и возможные дивиденды

"В 2022 году КТК последовательно продолжил выплату дивидендов акционерам. В частности, акционеры АО "КТК-Р", включая Российскую Федерацию, в ходе четырех траншей в общей сложности получили 66 миллиардов рублей. Последний транш был осуществлен 27 декабря 2022 года", — говорится в сообщении компании.

В КТК также заметили, что финансовые показатели компании позволяют ей стабильно оставаться одним из крупнейших налогоплательщиков в регионах присутствия своих объектов.

Кроме того, общий размер налоговых отчислений КТК за год составил 23,5 миллиарда рублей. Из них в федеральный бюджет РФ поступило 7 миллиардов, в бюджет Москвы — более 2,2 миллиарда. В Краснодарском крае отчисления составили 7,5 миллиардов рублей, в Астраханской области – 2,7 миллиарда, в Калмыкии – 2,3 миллиарда, в Ставропольском крае – 1,8 миллиарда рублей. В Казахстане налоговые отчисления составили 37,5 миллиарда тенге, или почти 82 миллиона долларов. Юрист объяснил, кому и на сколько повысят зарплату в этом году

Финансовая политика КТК предусматривает ежеквартальное начисление дивидендов по акциям компании. Их сумма формируется из прибыли консорциума с учетом капитальных и эксплуатационных затрат, а также наличия либо отсутствия новых крупных проектов.

Нефтепроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума — РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.