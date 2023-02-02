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2023
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Российский рынок акций вырос в четверг
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Российский рынок акций в основную сессию четверга увеличился по индексу Мосбиржи на 0,6%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой... ПРАЙМ, 02.02.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию четверга увеличился по индексу Мосбиржи на 0,6%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии вырос на 0,6%, до 2243,54 пункта, долларовый РТС — на 0,16%, до 1004,08 пункта.