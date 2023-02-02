МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию четверга увеличился по индексу Мосбиржи на 0,6%, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций вернулся к росту, несмотря на дешевеющую нефть

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии вырос на 0,6%, до 2243,54 пункта, долларовый РТС — на 0,16%, до 1004,08 пункта.