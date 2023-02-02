МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно повысился по итогам основных торгов четверга, индекс Мосбиржи показал рост пятую сессию подряд, следует из данных торгов на Московской бирже. Российский рынок акций вернулся к росту, несмотря на дешевеющую нефть

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии вырос на 0,6%, до 2243,54 пункта, долларовый РТС — на 0,16%, до 1004,08 пункта.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия.

В ПЛЮСЕ ПЯТЫЙ ДЕНЬ ПОДРЯД

Большинство российских акций в четверг показали умеренную положительную динамику, продолжая расти пятую торговую сессию подряд.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть сорта Brent росла к 20.57 мск на 0,06%, до 82,89 доллара за баррель. Западные фондовые индексы уверенно росли в пределах 1-3%.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова отмечает, что российский рынок в четверг завершил основные торги в плюсе благодаря продолжению покупок в отдельных акциях, а также позитивным настроениям за рубежом.

Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург" также подчеркнул позитивное внешнее влияние на российский рынок. Он отметил, что в среду вечером ФРС не стал существенно ужесточать свою риторику, что поддержало рост рисковых активов мире, в том числе и российского рынка акций.

В лидерах роста цены на Московской бирже оказались бумаги "Камаза" (+6,69%), "Селигдара" (+6,68%), обыкновенные и привилегированные акции "Мечела" (+4,66% и +3,85% соответственно) и расписки Polymetal (+3,4%).

По мнению Кожуховой, бумаги "Селигдара" и Polymetal отыгрывали пробой уровня цены золота в 1950 долларов за унцию.

Наибольшее снижение показали акции "Полюса" (-2,25%), расписки Qiwi (-0,78%), привилегированные и обычные акции "Татнефти" (-0,71% и —0,61% соответственно) и акции "Норникеля" (-0,62%).

ПРОГНОЗЫ

Григорьев полагает, что нефтяные цены пока остаются под давлением, и на этом фоне в пятницу индекс Мосбиржи лишь умеренно превысит отметку в 2250 пунктов.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова ожидает, что индекс Мосбиржи проведет пятничную сессию в диапазоне 2220-2320 пунктов.

"Ключевым препятствием для индекса Мосбиржи остается зона сопротивления на уровне 2250-2255 пунктов Продолжительный безоткатный рост и фактор пятницы могут спровоцировать частичную фиксацию прибыли. Наш прогноз по индексу Мосбиржи на 3 февраля – 2155-2255 пунктов", — заключает Бахтин.